Neben Lokalmatador Patrick Lange sind auch etliche andere Stars der Triathlon-Szene beim Ironman Frankfurt am Start.

Für den Ironman Frankfurt am 29. Juni kündigt sich ein hochkarätig besetztes Starterfeld an. Wie der Veranstalter am Donnerstag bekanntgab, sind neben dem amtierenden Weltmeister und Lokalmatadoren Patrick Lange, der unbedingt das erste Mal in der Stadt am Main triumphieren will, auch andere Stars der Szene dabei.

Unter anderem tritt der Vorjahressieger Kristian Blummenfelt aus Norwegen an. Sein Landsmann Gustav Iden, Weltmeister von 2022, wird erstmals in Frankfurt starten. Zudem zählen auch der starke Däne Magnus Ditlev sowie der US-Amerikaner Rudy Von Berg zu den Favoriten.