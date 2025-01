Overtime-Sieg für Huskies, Penalty-Schießen-Pleite für Bad Nauheim

Überstunden für die hessischen Eishockey-Clubs in der DEL2: Sowohl die Kassel Huskies als auch der EC Bad Nauheim mussten am Freitag in die Overtime.

Während die Nordhessen dabei beim Verfolger aus Krefeld einen wichtigen 4:3-Auswärtserfolg feiern konnten, mussten die Roten Teufel in Landshut eine bittere Niederlage im Penalty-Schießen hinnehmen.