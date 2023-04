Mit dem hr sitzen Sie auch in diesem Jahr bei Eschborn-Frankfurt in der ersten Reihe.

Der hr überträgt auch 2023 das Radrennen Eschborn-Frankfurt live. Fans können den Klassiker im TV und im Netz verfolgen.

Das hr-fernsehen und hessenschau.de im Livestream zeigen das Rennen am 1. Mai ab 12 Uhr live. Die Übertragung beginnt mit dem Start in Eschborn und endet nach der Zieleinfahrt an der Alten Oper in der Frankfurter Innenstadt gegen 17.15 Uhr. Kommentiert wird das Rennen von Florian Naß, Experte ist der frühere Radprofi und Sprintspezialist Marcel Kittel.

Im Netz bieten wir unseren Nutzerinnen und Nutzern zudem einen Liveticker mit allen wichtigen Infos und Entwicklungen. Zahlreiche Top-Sportler sind beim hochkarätig besetzten Rennen Eschborn-Frankfurt dabei, auch die Lokalmatadoren John Degenkolb aus Oberursel und Jonas Rutsch (Erbach im Odenwald) gehen an den Start.

Insgesamt haben sich 19 Mannschaften für den Radklassiker am 1. Mai angemeldet, darunter zehn Elite-Teams aus der World-Tour. Im vergangenen Jahr gewann der Ire Sam Bennett im Massensprint vor Fernando Gaviria aus Kolumbien und dem Norweger Alexander Kristoff, der damit zum dritten Mal in Folge Dritter wurde und den Klassiker zwischen 2014 und 2018 vier Mal in Serie gewann.

Klassiker am 1. Mai Alles Wichtige zum Frankfurter Radrennen 2023 Das Radrennen Eschborn-Frankfurt macht den 1. Mai auch wieder zu einem Radsport-Feiertag. Wie sieht die neue Strecke aus? Wie kann ich das Rennen live verfolgen? Hier gibt es alle wichtigen Infos. Zum Artikel

Vor dem Wettkampf zeigt das hr-fernsehen ab 09.20 Uhr die Doku "60 Jahre Radrennen". ARD-Radsport-Kommentator Naß blickt zurück auf die Anfänge des Rennens im Mai 1962, das zunächst das Ziel hatte, den Henninger Turm und die namensgebende Brauerei populär zu machen. Der Film spannt außerdem den Bogen über sechs Jahrzehnte dieses Radrennens bis zu den Ideen für die Zukunft.

hr verschenkt Startplätze für die Velotour

Wer aber vor Beginn der Live-Übertragung noch eben selbst auf dem Rad sitzen und dabei Teile der Klassiker-Strecke in und um Frankfurt abfahren möchte - das geht! Die Velotour, das beliebte Amateurrennen für Hobby-Radsportlerinnen und -sportler, ist zwar ausgebucht. Der hr verschenkt aber insgesamt fünf Startplätze für den 1. Mai. Alle wichtigen Infos dazu gibt es hier.

