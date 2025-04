Der RSV Lahn-Dill hat einen neuen Trainer für die kommende Saison. Mit Michael Paye kehrt eine echte RSV-Legende zum Rekordmeister zurück.

Veröffentlicht am 23.04.25 um 16:20 Uhr

Rollstuhlbasketball-Rekordmeister RSV Lahn-Dill hat seine im Sommer vakante Stelle des Cheftrainers neu besetzt. Ab der Saison 2025/2026 übernimmt Vereinslegende Michael Paye das Amt. Der US-Amerikaner, der von 2006 bis 2020 auch das Trikot des Wetzlarer Bundesligisten getragen hat, wird Nachfolger der Kanadierin Janet Zeltinger, die diesen Posten seit 2018 innehatte.

Paye unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei den Wetzlarern. "Ich freue mich riesig über die große Chance und Aufgabe, die vor mir liegt. Es fühlt sich sehr gut an zurück beim RSV zu sein, wo ich so viele Menschen kenne, von den Fans bis hin zu den Sponsoren. Ich freue mich auf die nächste Saison,", so Paye. Als Aktiver gewann Paye neun Meisterschaften und drei Champions-League-Titel mit dem RSV, zuletzt war er Spielertrainer bei den Rhine River Rhinos.