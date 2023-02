Hermann nur Zehnte in Innsbruck

Tina Hermann ist beim Skeleton-Weltcup in Innsbruck am Freitag deutlich am Podest vorbeigefahren.

Sie landete auf Platz zehn und haderte im Anschluss mit ihrem schlechten Start und einigen Patzern. Dennoch bleibt sie vor dem Weltcupfinale in der kommenden Woche im lettischen Sigulda die Führende in der Gesamtwertung.