Deutschlands Springreiter haben bei den Olympischen Spielen die erhoffte Medaille im Team-Wettbewerb klar verfehlt - auch weil Südhesse Richard Vogel in seinem Durchgang nicht fehlerfrei blieb.

Veröffentlicht am 02.08.24 um 15:55 Uhr

Das deutsche Team rund Richard Vogel aus Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) landetet am Freitagmittag mit acht Strafpunkten im Schlossgarten von Versailles nur auf Platz fünf. Gold ging an Großbritannien mit zwei Strafpunkten. Silber holten die USA, Bronze ging an Frankreich.

Vogel hatte in seinem Durchgang auf Pferd "United Touch S" eine Stange gerissen, wodurch die deutsche Equipe zwischenzeitlich auf Rang sechs zurückfiel.