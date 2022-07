Für welches Team ist Sebastian Vettel in der kommenden Saison in der Formel 1 unterwegs? Der aktuelle Chef des Heppenheimers hofft weiter auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Formel-1-Team Aston Martin hat den Wunsch nach einer Vertragsverlängerung mit Sebastian Vettel bekräftigt. "Ich hoffe sehr, dass er bei uns bleibt. Die nächsten Wochen werden es zeigen. Er muss sich entscheiden", sagte Teamchef Mike Krack im am Mittwoch veröffentlichten Podcast "Beyond The Grid" der Motorsport-Königsklasse .

Audiobeitrag Audio Vettel denkt nicht ans Aufhören Audio Sebastian Vettel will auch in der kommenden Saison in der Formel 1 an den Start gehen. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

"Wir wissen ganz genau, was für einen Diamanten wir da haben", sagte der Luxemburger weiter. "Er hat noch Jahre vor sich, in denen er erfolgreich sein kann, falls er ein Auto hat, das es drauf hat". Aktuell habe Vettel so ein Auto aber nicht. Der Vertrag des viermaligen Weltmeisters beim englischen Rennstall läuft Ende dieses Jahres aus.

Vettel hat zuletzt beim Großen Preis von Frankreich klar gemacht, über diese Saison hinaus weiter fahren zu wollen. "Oh ja, er tut es ganz bestimmt", antwortete Krack auf die Frage, ob der Heppenheimer das Rennfahren noch liebe. Vettel habe immer noch dieses "Feuer in seinen Augen".

Vettel als Teenager "sehr erfrischend"

Krack kennt den Deutschen schon lange: Vettel drehte Ende August 2006 in Istanbul an einem Freitag seine ersten Trainingsrunden in der Königsklasse des Motorsports für BMW, Krack war damals Chefingenieur. Vettel sei damals als Teenager "sehr erfrischend" gewesen, erinnerte sich der heutige Aston-Martin-Teamchef.

Der Südhesse habe eine hohe Grundschnelligkeit gehabt, erst nach seinem Wechsel zu Toro Rosso 2007 aber sein Potenzial abrufen können. Vettel fährt seit 2021 für Aston Martin, das große Probleme mit der Entwicklung seines Autos hat.

Formel 1 demnächst in der Sommerpause

In der WM-Wertung liegt der 35-Jährige auf Rang 14 direkt vor Haas-Pilot Mick Schumacher. Nach dem Grand Prix von Ungarn an diesem Wochenende geht die Formel 1 in eine rund vierwöchige Sommerpause.