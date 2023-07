Ab Sonntag geht der FTC Palmengarten als Neuaufsteiger in der Tennis-Bundesliga an den Start. Beim Ziel Klassenhalt wird es darauf ankommen, wie oft die Stars eingesetzt werden können.

Die Marschroute für die anstehende Saison ist klar: Der FTC Palmengarten aus Frankfurt will den Klassenerhalt schaffen. Erst in der vergangenen Saison war die 1. Herrenmannschaft des FTC in die Bundesliga aufgestiegen - und wie: neun Siege in neun Spielen.

In dieser Saison stapeln die Frankfurter deutlich tiefer, trotz der der Tatsache, dass sie in Mikael Ymer (Weltranglistenplatz 59) und Petro Cachin (Weltranglistenplatz 68) zwei Top-100-Spieler in ihren Reihen haben. Doch das Problem: Sowohl der Schwede als auch der Argentinier spielen aktuell noch in Wimbledon.

FTC Geschäftsführer Hackauff hat "zwiespältige Gefühle"

FTC-Geschäftsführer Jürgen Hackauff beobachtet aufmerksam, wie sich seine Schützlinge beim Rasenturnier in London schlagen und hat dabei gemischte Gefühle: "Ich sitze nachmittags vorm Fernseher im Klubhaus. Natürlich fiebert man immer auch mit dem Spieler mit, dass er gewinnt, aber natürlich will man auch die besten Spieler aufbieten. Das sind zwiespältige Gefühle", sagte Hackauff im Gespräch mit dem hr-sport.

Diese angesprochene Problematik kennen viele Vereine in der Liga. Auch für Hackauff ist klar, dass der Club die besten Karten haben wird, der seine Top-Stars am häufigsten einsetzen kann. Dazu zählen definitiv auch der Frankfurter Tim Pütz sowie Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber, die sich für die neue Saison dem Tennisklub aus Essen angeschlossen haben.

Derby zum Saisonauftakt gegen Mannheim

Im ersten Saisonspiel wird der FTC Palmengarten am Sonntag (11 Uhr) auf Grün-Weiß Mannheim treffen. "Sie sind ein Lokalrivale von uns", so Hackauff. Dabei will der FTC-Geschäftsführer vor allem an die Einstellung der vergangenen Saison anschließen: "Als kompakte Mannschaft haben wir diesen Aufstieg geschafft. Und jetzt ist ganz klar der Klassenerhalt das Saisonziel."

Um auch in der Zukunft noch lange in der obersten deutschen Tennis-Liga zu spielen, will der FTC Palmengarten auch weiter auf seine Nachwuchsarbeit bauen. 320 Kinder zählen zur Jugendabteilung des Klubs. "Wir hoffen, dass ein, zwei Prozent davon auch mal in unserer 1. Herrenmannschaft spielen - so schließt sich dann der Kreis", so Hackauff.