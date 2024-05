Caroline Wozniacki wird in Bad Homburg an den Start gehen.

Das Teilnehmerinnenfeld der Bad Homburg Open hat prominenten Zuwachs bekommen: Mit Caroline Wozniacki ist eine ehemalige Weltranglistenerste im Kurpark dabei.

Caroline Wozniacki und Paula Badosa werden im Juni (22. bis 29., live im hr) erstmals bei den Bad Homburg Open aufschlagen. Die Veranstalter gaben die Teilnahme der beiden Spielerinnen am Samstag bekannt. Demnach starten beide mit einer Wildcard im Kurpark.

Wozniacki war bislang insgesamt 71 Wochen die Nummer eins der Weltrangliste. "Ich kann es kaum erwarten, das erste Mal nach Bad Homburg zu kommen. Von Angie habe ich tolle Dinge über das Turnier gehört", sagte sie in Anspielung auf Turnierbotschafterin Angelique Kerber. "Es ist immer etwas Besonderes, vor einem begeisterungsfähigen Publikum zu spielen." Wozniacki war im Spätsommer 2023 nach Babypause auf die WTA-Tour zurückgekehrt.

Bad Homburg als Vorbereitung auf Wimbledon

Badosa hat derweil schon ein anderes Highlight im Blick. "Für mich ist es die ideale Vorbereitung auf Wimbledon. Ich bin dankbar, für Bad Homburg eine Wildcard erhalten zu haben", sagte die ehemalige Zweite der Weltrangliste.

Erst vor wenigen Tagen war die Teilnahme von Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova am Turnier in Bad Homburg bestätigt worden. Auch sie möchte die Zeit in Bad Homburg als Vorbereitung auf das prestigeträchtige Kräftemessen in London nutzen.

