Tim Pütz bei US Open schon ausgeschieden

Tim Pütz ist mit seinem Partner Kevin Krawietz in der Doppel-Konkurrenz der US Open schon in der ersten Runde ausgeschieden.

Das deutsche Duo verlor am Donnerstag in New York gegen die Franzosen Gregoire Barrere und Quentin Halys mit 3:6, 6:3, 6:7 (6:10) und erlebten damit eine schwere Enttäuschung.