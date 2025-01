Noch zwei Schritte bis zum großen Ziel: Der Frankfurter Tim Pütz hat mit seinem Doppelpartner Kevin Krawietz auf dem Weg zum ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel das Halbfinale der Australian Open erreicht.

In einem engen Viertelfinalspiel in der Margaret Court Arena schlug das Duo die Briten Julian Cash und Lloyd Glasspool mit 7:6 (11:9), 7:6 (7:5). "Am Ende ist es auch ein bisschen Glück in den Tie Breaks. Wir sind einfach happy, dass wir durch sind", sagte Pütz im Anschluss. Nach knapp zwei intensiven Stunden hatten die beiden zuvor ihren Matchball verwandelt. "Wir sind ziemlich glücklich mit den Ergebnissen. Wir gewinnen, auch wenn wir hier nicht immer unser bestes Tennis spielen", sagte Krawietz.

Das an Position vier gesetzte Doppel Krawietz/Pütz hatte im November überraschend bei den ATP-Finals in Turin, der inoffiziellen Weltmeisterschaft, triumphiert. Routinier Pütz wartet aber noch auf einen Grand-Slam-Titel im Männer-Doppel. Krawietz gewann 2019 und 2020 an der Seite von Andreas Mies die French Open, Pütz siegte in Paris 2023 gemeinsam mit der Japanerin Miyu Kato im Mixed.

Finale an Krawietz' Geburtstag

Im Halbfinale am Donnerstag wartet nun ein Duell mit Harri Heliovaara (Finnland)/Henry Patten (Großbritannien). Das Finale steigt – wie auch die Semifinalpartien der Männer im Einzel – am Freitag, übrigens Kevin Krawietz' 33. Geburtstag. "Ich muss es besser machen als letztes Jahr, da habe ich an meinem Geburtstag verloren", sagte der gebürtige Coburger. Zunächst gilt es aber natürlich, das Halbfinale zu gewinnen.