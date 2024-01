Die Osthessen holen wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

In der Tischtennis-Bundesliga hat sich der TTC Fulda-Maberzell gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt am Freitagabend durchgesetzt. Die Hessen gewannen ihr Heimspiel mit 3:1. In der Tabelle stehen sie zwar weiterhin auf Platz zwölf, machen aber im Kampf um den Klassenerhalt durch den Überraschungssieg gegen den Tabellensiebten Boden gut.