Josi Neumann bei den Deutschen Meisterschaften in Erfurt

Josi Neumann bei den Deutschen Meisterschaften in Erfurt Bild © Imago Images

Im vergangenen Jahr klappte es mit einer Medaille, dieses Mal war für die 14-jährige Josi Neumann bei der Tischtennis-DM in Erfurt allerdings früh Schluss. Für andere Hessinnen und Hessen lief es besser.

Keine weitere DM-Medaille für Josi Neumann: Die 14-Jährige aus Karben ist bei den Tischtennis-Titelkämpfen bereits am Samstag ausgeschieden.

Im Einzel konnte sich der Nachwuchsstar mit einem Sieg und einer Niederlage in der Gruppe nicht für das Achtelfinale qualifizieren. Im anschließenden Doppel mit Koharu Itagaki war im Viertelfinale Schluss - sie verloren mit 2:3 gegen Kathrin Mühlbach und Katharina Michajlova. Im vergangenen Jahr hatten die beiden jungen Spielerinnen noch Silber geholt.

Schreiner und Klee trumpfen auf

Für andere hessische Starterinnen bei der DM, bei der in diesem Jahr zahlreiche Topstars fehlen, lief es dagegen deutlich besser: Franziska Schreiner vom TSV Langstadt und Sophia Klee aus Kassel sind weiterhin im Kampf um die Medaillen dabei. Schreiner besiegte im Viertelfinale Alexandra Schankula mit 4:0 und trifft nun auf Topfavoritin Annett Kaufmann. Klee tat sich beim 4:3 gegen die frischgebackene Jugend-Meisterin Mia Griesel deutlich schwerer, darf sich in der Runde der letzten Vier aber mit Yuan Wan messen. Beide Halbfinal-Spiele werden am Sonntag ausgetragen.

Im Doppel sind Schreiner/Klee ebenfalls noch im Rennen um den Titel: Ein 3:0 gegen Naomi Pranjkovic und Melanie Merk bedeutete den Halbfinal-Einzug. Dort warten am Sonntag Griesel und Lea Lachenmayer.

Meng und Oehme im Doppel im Halbfinale

Bei den Männern gibt es nur noch im Doppel hessische Chancen: Fan Bo Meng vom TTC Fulda-Maberzell und Benno Oehme vom TTC OE Bad Homburg stehen nach einem 3:1-Sieg gegen Andre Bertelsmeier und Wim Verdonschot im Halbfinale. Bei diesem werden sie Cedric Meissner und Ricardo Walther gegenüberstehen.

Im Einzel war für beide dagegen bereits am Samstag Schluss: Oehme verlor sein Achtelfinale gegen Meissner mit 2:4. Meng gab im Viertelfinale gegen Favorit Benedikt Duda eine 3:1-Satzführung noch aus der Hand (3:4).