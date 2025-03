Tischtennis Fulda verpasst nach Pleite in Mühlhausen die Playoffs

Tischtennis-Bundesligist TTC Fulda-Maberzell versäumt die Playoffs und hat sein Saisonziel verfehlt.

Die Osthessen verloren am letzten Rückrundenspieltag mit 2:3 bei Post SV Mühlhausen. Weil Saarbrücken in Bad Königshofen 3:0 siegte, rutschte Fulda beim Showdown am Samstagabend in der Abschlusstabelle von Platz vier auf fünf. Nur Top-Star Dimitrij Ovtcharov punktete durch zwei Siege in den Einzeln. Im entscheidenden Doppel verloren Cheng-Jui Kao und Fanbo Meng.

Bad Homburg unterlag zum Abschluss 1:3 in Grünwettersbach und beendete die Saison auf dem vorletzten Tabellenplatz. Absteiger gibt es in dieser Saison nicht, weil sich kein Zweitligist fürs Oberhaus meldete.