Finale! Die Hessin Juliane Wolf hat bei den Paralympics mit ihrer Partnerin Stephanie Grebe das Halbfinale im Tischtennis-Doppel gewonnen und kämpft nun um Gold.

Veröffentlicht am 29.08.24 um 19:48 Uhr

Jubelnd fielen sich Stephanie Grebe und Juliane Wolf in die Arme. Das deutsche Tischtennis-Doppel hat in einer spektakulären Partie die norwegischen Weltranglistenersten Merethe Tveiten und Aida Husic Dahlen mit 3:2 besiegt und spielt am Freitagabend (20.00 Uhr) um Gold.

"Wenn wir schon einmal bei den Paralympics im Finale stehen, dann wollen wir auch gewinnen", sagte die Frankfurterin Wolf, die eine Bewegungsstörung hat. Gegner sind die beiden Chinesinnen Huang Wenjuan und Jin Yucheng. "Gegen dieses Duo haben wir noch nie gespielt", sagte Grebe. "Wir schauen, was für uns drin ist. Wir werden jetzt noch etwas essen und dann sicher tot ins Bett fallen."

"Das war schon ein Highlight"

Eine Medaille hatte sich das Doppel bereits durch den Einzug unter die besten Vier gesichert. Der Wettkampftag für Grebe, die eine Beinprothese hat und mit einem Arm-Aufsatz spielt, begann jedoch erst einmal alles andere als gut. Nach einer Schläger-Kontrolle kurz vor dem Viertelfinalspiel gegen Morgan Caillaud und Lucie Hautière aus Frankreich (3:1) musste die 36-Jährige aufgrund zu langer Noppen ihr Spielgerät wechseln und mit ihrem Zweit-Schläger spielen.

Mit einer 15-minütigen Verzögerung wurde das Duell begonnen, da Grebe den zweiten Schläger an ihre Prothese schrauben musste. "Das war schon ein Highlight", sagte sie mit einem ironischen Unterton.