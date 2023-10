Tertsch gewinnt Weltcup in Tanger

Triathletin Lisa Tertsch hat ihren dritten Weltcup-Sieg gefeiert.

Die 24 Jahre alte Darmstädterin setzte sich am Sonntag im marokkanischen Tanger über die Sprintdistanz von 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und 5 Kilometern Laufen durch.

"Ich wusste, dass ich in Form bin und habe nach dem harten Rennen in der Vorwoche versucht, mein Bestes zu geben", sagte Tertsch, die vor einer Woche beim Finale der World Triathlon Championship Series im spanischen Pontevedra mit Platz vier die Olympia-Norm geschafft hatte. Beim Sprintrennen in Marokko lag Tertsch im Ziel nach 58:46 Minuten und der besten Laufleistung aller Teilnehmerinnen (16:32 Minuten) zwölf Sekunden vor der Spanierin Noelia Juan.