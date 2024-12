Der VC Wiesbaden hat in der Volleyball-Bundesliga der Frauen zwar nie aufgegeben, am Ende aber doch gegen Aachen verloren.

Veröffentlicht am 21.12.24 um 21:22 Uhr

Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden haben am Samstagabend zwar Kampfgeist bewiesen, kassierten letztlich aber doch eine Niederlage. In eigener Halle hieß es nach fünf spannenden Sätzen am Ende 2:3 (18:25, 25:22, 20:25, 25:21, 7:15) gegen Aachen. Zweimal lagen die Wiesbadenerinnen schon nach Sätzen hinten, zweimal kamen sie wiederum zurück und erzwangen den Entscheidungssatz.