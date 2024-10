Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden haben am Samstag einen ungefährdeten Heimsieg gefeiert.

Veröffentlicht am 26.10.24 um 20:53 Uhr

Gegen Schwarz-Weiß Erfurt gewannen die Hessinnen mit 3:0 (25:23, 25:23, 25:18). Am kommenden Mittwoch (30. Oktober) erwartet den VCW in Münster die nächste Aufgabe in der Volleyball-Bundesliga.