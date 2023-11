Der VC Wiesbaden hat das Achtelfinal-Hinspiel im CEV Challenge Cup knapp gewonnen.

Bei Galatasaray in Istanbul siegte der VCW am Donnerstag mit 3:2 nach Sätzen (25:22, 25:16, 25:27, 21:25, 15:13). Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch in Wiesbaden statt.