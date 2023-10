Die Spielerinnen des VC Wiesbaden haben in der Volleyball-Bundesliga gegen Aachen souverän gewonnen.

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen hat der VC Wiesbaden am Samstagabend seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Zu Gast in Aachen gewannen die Hessinnen deutlich mit 3:0 (26:24, 25:21 und 25:23). Nach zwei eher knappen Niederlagen durften die Wiesbadenerinnen damit das erste Mal in dieser Spielzeit Big Points bejubeln.