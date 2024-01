Der VC Wiesbaden steht mit einem Bein im Europapokal-Halbfinale.

Die Hessinnen gewannen das Viertelfinal-Hinspiel bei PAOK Thessaloniki am Donnerstagabend glatt mit 3:0-Sätzen. Im Rückspiel in Wiesbaden reicht dem VCW am Mittwoch (19.30 Uhr) ein Satzgewinn, um das Halbfinale des CEV Challenge Cup zu erreichen.