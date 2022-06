15 Bobfahrer und Bobfahrerinnen werden künftig für Eintracht Frankfurt an den Start gehen.

Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Für die neu gegründete Bobsparte konnte demnach auch Christoph Hafer gewonnen werden, der bei Olympia 2022 in Peking Bronze geholt hatte. Mit dabei ist auch Breeana Walker aus Australien, die im Monobob-Wettbewerb in Peking den fünften Platz belegt hatte.