Monatelang konnte Tischtennis-Star Timo Boll aus Erbach wegen einer Schulterverletzung keinen Schläger in die Hand nehmen. Doch es geht wieder aufwärts. Nach seinem Comeback beim Gewinn des Meistertitels mit Borussia Düsseldorf peilt Boll nun die EM an. Doch so richtig blendend gehts ihm noch nicht.