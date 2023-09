Landratswahl in Vogelsberg steht an

Im Vogelsbergkreis wird nächsten Sonntag am Tag der Landtagswahl auch ein neuer Landrat gewählt. Der Amtsinhaber Manfred Göring von der SPD tritt nicht mehr an, die Karten werden also neu gemischt. Fünf Kandidaten, vier Männer und eine Frau, wollen die Gunst der Wähler gewinnen. hessenschau-Reporter Tim Möller hat sich genauer angeschaut, wie sie das erreichen wollen.