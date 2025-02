Das Jahrhunderthochwasser vor 30 Jahren: Damals standen vielen Teile Deutschlands unter Wasser – unter anderem an Rhein, Mosel und Main. Die Orte am Rhein waren am schlimmsten betroffen. Es gab fünf Todes-Opfer – und auch bei uns in Hessen stand das Wasser sehr hoch. Ein Rückblick.