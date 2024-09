600.000 €: Fuldas neue Schlossturmhaube erregt die Gemüter | hessenschau DAS THEMA

Geldverschwendung oder gute Investition? Der Schlossturm von Fulda hat sein neues 600 Tausend Euro teures Dach bekommen. Jetzt beschweren sich nicht nur die Ästheten, die die neue Haube hässlich finden, sondern auch der Bund der Steuerzahler. Die Schlossturmhaube wird jetzt als Steuergeldverschwendung im Schwarzbuch geführt. Aber vielleicht ist auch hier der schlechte Ruf gar nicht so schlecht, wie man denkt. Immerhin auch der Eiffelturm bekam von den Schöngeistern seiner Zeit kein gutes Zeugnis ausgestellt. DAS THEMA zeigt, was Euch zu dem neuen Dach noch so eingefallen ist und wo man es vielleicht alternativ noch einsetzen könnte.