"Alsfelder Kellerwunder" – Kultur und Kunst in Gewölbekellern

Kunst und Kultur in den Keller bringen – das gibt es in Alsfeld zu sehen. In acht alten Gewölbekellern – manche von Privatleuten, andere im Besitz der Stadt – findet ein vielfältiges Kulturprogramm statt. Das "Alsfelder Kellerwunder" feierte jetzt Eröffnung.