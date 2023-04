Banksy-Ausstellung in Frankfurt: Darf man das?

Die Graffiti-Werke des Streetart-Künstlers Banksy sind weltberühmt, doch über ihn selbst ist nichts bekannt – nicht einmal seine wahre Identität. In Frankfurt ist am Freitag eine Ausstellung über Banksy gestartet. Aber kann man seine Bilder einfach so zeigen, ohne die Einwilligung des Künstlers?