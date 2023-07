Wie verwirklicht man den Traum von der eigenen Musik-Karriere? Als erster Schritt bietet sich an, von Profis zu lernen. "BEAT" heißt ein Projekt in Kassel, das Jungmusikern hilft, an ihrem Traum zu arbeiten. An diesem Wochenende wurde es dann ernst: erster Auftritt vor Publikum. Die Anspannung der Teilnehmer war groß.