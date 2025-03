In Europa wird breit über Verteidigungsbereitschaft diskutiert – und auch über die Tatsache, dass ab dem kommenden Jahr in Deutschland US-Mittelstreckenraketen stationiert werden sollen. Dagegen hat am Samstag in Wiesbaden ein Zusammenschluss aus rund 150 Friedensinitiativen protestiert. Mit dabei war eine prominente amerikanische Friedensaktivistin.