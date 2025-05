Volksfeste haben in Hessen eine lange Tradition, in vielen Dörfern sind Kerb und Kirmes ein Kulturgut. Doch sie drohen, kaputt zu gehen. Denn es gibt neben hohen Kosten, viel Bürokratie und Sicherheitsauflagen auch sehr pragmatische Sorgen: Es fehlt zunehmend an Schaustellern.