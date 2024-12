In Hohenroda (Hersfeld-Rotenburg) gibt es einen Bürgermeister, der käuflich ist. Diese Meldung würde in den meisten Gemeinden für einen Aufschrei der Empörung sorgen - nicht so im Osten von Hessen. Der Grund: Das Programm Rent my Bürgermeister. Das sorgt nicht nur für ein volles Konto beim Amtsinhaber, sondern für tatkräftige Unterstützung der Vereine und etwas Geld für den guten Zweck.