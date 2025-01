Ohne das kleine Unternehmen Esterer aus Helsa bei Kassel geht kein Flugzeug in die Luft. Esterer baut Spezial-Fahrzeuge zur Flugfeldbetankung. Und damit ist das Unternehmen weltweit führend. In der Coronazeit blieben viele Flugzeuge am Boden, aber auch das hat das Unternehmen überstanden.