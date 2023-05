Erinnern an Bauhaus-Designerin Alma Siedhoff-Buscher

Schlicht, funktional und klassisch – das ist das typische Bauhaus-Design, das viele kennen. Was nicht so bekannt ist, sind die Frauen vom Bauhaus, wie die Designerin Alma Siedhoff-Buscher. Ihr Holzspielzeug wird noch heute produziert. Die Neugier von drei Frauen wird geweckt, als sie erfahren, dass die Bauhaus-Designerin in Dreieich-Buchschlag gestorben ist.