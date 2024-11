Geldautomatensprenger stehen in Hanau vor Gericht / Neue Aufarbeitungsanlage für Lithium in Frankfurt / VW in der Krise – kann der Staat helfen? / Tag der offenen Tür im Rechenzentrum in Darmstadt / Putzroboter sorgt für Sauberkeit in Bensheimer Schule / Unterwegs auf dem Hochheimer Herbstmarkt / Deutsche Billard-Meisterschaften starten in Bad Wildungen