Grenzübergang am Bahnhof Bebra

Im geteilten Deutschland war das Nordhessischen Bebra ein wichtiger Grenzbahnhof. Als die Mauer gefallen war, quetschten sich zehntausende Menschen aus der DDR in die Züge, um in Bebra zum ersten mal Westdeutschen Boden zu betreten. Archivbilder erinnern an diese besonderen Momente.