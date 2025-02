Hessens Innenminister Poseck (CDU) kritisiert Bundesinnenministerin Faeser (SPD) in einem kritischen Brief. Der Grund: Drei Abschiebeflüge in der letzten Woche, in denen keine Straftäter saßen, sondern auch Frauen und Kinder. Er wirft der Bundesinnenministerin "Symbolpolitik" vor.