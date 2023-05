Auch drei Monate nach dem verheerenden Beben in der Türkei und in Syrien geht die Hilfe für die Opfer weiter, auch in Hessen. Viele der betroffenen Menschen haben hier vorübergehend Unterschlupf gefunden. Und Cihan Çelik, Lungenfacharzt am Klinikum Darmstadt, ist schon zum zweiten Mal im Erdbebengebiet und hilft vor Ort.