Hochwasser in Hessen: Ende des Dauerregens in Sicht

Die Pegelstände in Ost- und Mittelhessen sinken allmählich, doch an der Weser in Nordhessen droht noch einmal eine Verschärfung der Hochwasser-Lage. Der Regen soll abklingen – doch eine kommende Kältewelle und Frost könnte für Probleme sorgen.