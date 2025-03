Beschreibungstext:Wer gesetzlich versichert ist und einen Termin bei einem Facharzt braucht, kann sich auf lange Wartezeiten gefasst machen. Bei einem akuten Problem geht’s damit meist in die Notaufnahme. Woran es liegt, dass Kassenpatientinnen und Kassenpatienten so lange auf einen Facharzttermin warten müssen: heute bei DAS THEMA. Außerdem haben wir getestet: Wie groß ist der Unterschied in der Wartezeit von Kassenpatienten und Privatversicherten ist? Und kann die Servicenummer 116117 da was ändern?