Junger Quereinsteiger übernimmt Traditionslokal in Allendorf

Nach Jahrzehnten in der Gastronomie geht Hjalmar Schmitt in den Ruhestand. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich schwierig – jetzt wagt ein 26-jähriger Quereinsteiger den Schritt. Kann er das Traditionslokal in Allendorf (Eder) erfolgreich weiterführen?