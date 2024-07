Sie kommen mit Ankündigung und keiner hält sie auf! Die Aktivisten der "Letzten Generation". Sie schreiben auf Ihrer Webseite, dass sie an Flughäfen in Deutschland protestieren werden und sie halten was sie versprechen. Heute haben sie sich auf dem Rollfeld des Frankfurter Flughafens festgeklebt. Mehr als hundert Flüge sind ausgefallen, tausende Urlauber verärgert. Aber wie kann es sein, dass die Aktivisten, scheinbar ohne Probleme, aufs Rollfeld gelangen können. Heute bei DAS THEMA, Deinen exklusiven youtube News der hessenschau.