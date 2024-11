Kreativ Welt Messe in Offenbach startet

In Offenbach wird an diesem Wochenende gebastelt, gemalt und getöpfert - dort findet bis zum Sonntag die Kreativ Welt Messe statt. Ein Trend ist auch dieses Jahr DIY – Selbermachen. Die Kreativ Welt Messe richtet sich an alle, die Lust haben etwas eigenes zu erschaffen.