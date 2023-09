Kritik an Bürokratie im Handwerk

Das Handwerk in Hessen hat mit Fachkräftemangel und gestiegenen Energie- und Einkaufskosten zu kämpfen. Zusätzlich ringen viele Betriebe mit der Bürokratie: 84 Prozent der Handwerksbetriebe geben an, dass der Bürokratie-Aufwand in den vergangenen fünf Jahren gestiegen ist.