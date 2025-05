Landesfinanzen – Rechnungshof mahnt Sparsamkeit an

Das Geld aus dem Investitionspaket des Bundes sollte nach Ansicht des hessischen Rechnungshofpräsidenten Wallmann ausschließlich in Projekte investiert werden, für die wirklich ein Bedarf besteht. Am Montag wurde der Jahresbericht für die Landesfinanzen 2023 in Wiesbaden vorgestellt.