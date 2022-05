Landrats-Stichwahl in Marburg-Biedenkopf

Nach dem Krebstod von Landrätin Kirsten Fründt wurde im Landkreis Marburg-Biedenkopf am Sonntag ihr Nachfolger bestimmt. In einer Stichwahl traten Marian Zachow (CDU) und Jens Womelsdorf (SPD) gegeneinander an. Das Rennen endete knapp.