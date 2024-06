Limburg-Weilburg und Lahn-Dill – zwei Landratswahlen in Hessen

In zwei Landkreisen waren zur Europawahl auch zugleich Landratswahlen. Während im Landkreis Limburg-Weilburg alles beim Alten bleibt, geht es in drei Wochen im Lahn-Dill-Kreis nochmal zur Wahlurne – in einer Stichwahl.