Mahnmal soll an Missbrauch an der Odenwaldschule erinnern

An der Odenwaldschule waren über Jahrzehnte hinweg Hunderte Schüler und Schülerinnen systematisch sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Auf dem ehemaligen Gelände in Heppenheim ist am Montag ein Mahnmal für die Opfer enthüllt worden.