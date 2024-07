Berufsberatung ist bei vielen Schülerinnen und Schülern kein beliebtes Thema – kann aber auch Spaß machen: In der Konrad-Haenisch-Schule in Frankfurt haben Schülerinnen und Schüler in einer Projektwoche Texte für einen Rap-Song geschrieben – und so ihre Wunschberufe vorgestellt.