Mobiler Gottesdienst in Lauterbach

Mit Auto, Anhänger und Weihnachtsbaum zieht der mobile Gottesdienst durch Lauterbach. Gegründet wurde er in der Coronazeit: Weil die Menschen nicht in die Kirchen gehen durften, kam die Kirche zu ihnen. Weil die Aktion so beliebt ist, fand sie natürlich auch diesen Heiligabend statt.